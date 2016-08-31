瘋拔槍抵住加州小姐的頭 克里斯小子犯重罪被逮
蕾哈娜趁跟家暴前男友切了真是萬幸！克里斯小子(Chris Brown)又闖禍，而且一次比一次大條，昨(8/30)洛杉磯警方到達克里斯小子的豪宅，將他抓回警局，理由不僅是他持有槍枝，而是涉嫌將之拿出來使用，被通報持槍對準加州小姐的頭，情況宛若黑幫電影。
據TMZ報導，2016年度新科加州小姐柯蘭(Baylee Curran)稍早向警方報案，表示嘻哈歌手克里斯小子拿槍抵住她的頭，害她嚇破膽，柯蘭表示，過去她常跟克里斯一起跑趴，男方一直待她不錯，直到這次她跟朋友到克里斯小子的豪宅玩，當時一夥人一同泡浴缸聊天嬉戲，氣氛輕鬆，一名克里斯的隨扈走過來展示身上的飾品，而柯蘭隨口稱讚了2句，沒想到事情因此一發不可收拾。
據悉，一向友善的克里斯小子，當天不知是藥吃多了還是酒喝多了，見她欣賞隨扈的珠寶，竟直接發飆，還掏槍出來指著她的頭，事後克里斯雖然沒扣板機，但卻態度很差地叫她滾出去，同時他的人還不忘要求柯蘭簽署一份保密協議，否則不讓她取回手機，但被她拒絕，拉著朋友急忙離開，隨後報警，警方於深夜3點多抵達現場，克里斯小子還待在家裡，但拒絕開門，之後又從窗子扔出一個行李包，裡面裝了2把槍及一些毒品，警方與他一度僵持，甚至通知特種警察待命，直到早上取得搜索令，才將克里斯小子逮捕帶回警局處理。
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(中時電子報)
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