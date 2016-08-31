全球最大運輸機A-225在大陸生產

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據報導，全球最大運輸機A-225將在中國大陸生產，預計首架A-225於2019年下線。

經濟參考報今天在報導中表示，A-225製造商烏克蘭安東諾夫國有企業與中國空域產業集團昨天在北京達成多項共識，雙方就A-225落戶大陸簽署了合作協議。

據報導，空域集團獲得A-225的所有技術、圖紙和產權，包括發動機。

報導表示，空域集團將在四川瀘州市和廣西貴港市建設A-225飛機的生產基地。

據報導，A-225是全世界承載重量最大的運輸機，可以運送超大型貨物，設計最大載重量可達到300噸，最大續航能力1萬3000公里。

它的裝載量比美國最大運輸機大161噸。

報導引述空域集團西南國際航空物流籌建指揮部指揮長潘校軍說，第一架國產A-225最快於2019年上半年下線。1050831

(中央社)