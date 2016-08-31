全球最大運輸機A-225在大陸生產
據報導，全球最大運輸機A-225將在中國大陸生產，預計首架A-225於2019年下線。
經濟參考報今天在報導中表示，A-225製造商烏克蘭安東諾夫國有企業與中國空域產業集團昨天在北京達成多項共識，雙方就A-225落戶大陸簽署了合作協議。
據報導，空域集團獲得A-225的所有技術、圖紙和產權，包括發動機。
報導表示，空域集團將在四川瀘州市和廣西貴港市建設A-225飛機的生產基地。
據報導，A-225是全世界承載重量最大的運輸機，可以運送超大型貨物，設計最大載重量可達到300噸，最大續航能力1萬3000公里。
它的裝載量比美國最大運輸機大161噸。
報導引述空域集團西南國際航空物流籌建指揮部指揮長潘校軍說，第一架國產A-225最快於2019年上半年下線。1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。