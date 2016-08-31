台灣蒙古烤肉飄香 入選全球最佳烤肉

中秋佳節腳步近，又到了一家烤肉萬家香的時刻，美國有線電視網（CNN）精選全球最佳烤肉，令人口水直流的台灣蒙古烤肉榜上有名，日本雞肉串燒，韓劇中常見的南韓燒肉也入選。

●台灣：蒙古烤肉

雖然號稱蒙古烤肉，但其實是源自台灣。蒙古烤肉的材料有片肉、麵條和蔬菜，在一個圓形大鐵盤上混合大火快炒而成。

●日本：燒鳥（Yakitori，雞肉串）

從雞皮到碎雞肉末，日本雞肉串有各種不同的部位。時至今日，串燒的定義已經擴大到任何串起來燒烤的食物了。

●南韓：燒肉（Gogigui）

南韓的烤肉（Goglu）通常是一個烤肉爐放在桌心的位置，旁邊擺滿了稱為飯饌（banchan）的各式小菜。

●菲律賓：烤乳豬（Lechon）

菲律賓烤乳豬是整隻鮮嫩多汁的乳豬，整隻叉起來在烤箱或炭火上燒烤。宿霧島的烤乳豬據說在菲律賓是最棒的。

●南非：傳統烤肉（Braai）

烤肉是南非最重要的料理傳統，南非甚至還有國家烤肉節（National Braai Day)，是朋友、家人和社區同樂的時刻，共享滋茲作響的牛排、香噴噴的香腸和多汁的雞肉串燒。

●阿根廷：烤肉（Asado）

美式後院燒烤可能令人熟悉，但還有很多其他地方喜歡大火炙燒肉排。阿根廷是世界上最熱愛烤肉的國家之一。不少人幾乎每周都參加烤肉的社交活動。

●巴西：燒烤（Churrasco）

巴西燒烤店提供源源不絕的現切烤肉到顧客桌上，是無肉不歡者的天堂。除了巴西外，像是玻利維亞、厄瓜多、瓜地馬拉和葡萄牙也都有Churrasco。

●秘魯：烤肉（Pachamanca）

Pachamanca是秘魯克丘亞語（Quechua）土鍋的意思，是秘魯最傳統的印加料理傳統，地面上挖個洞，排上燒熱的石頭，料理食物。

●印度：烤雞（Tandoor）

招牌印度烤雞的名稱來自坦都爐（Tandoor），一種像大鍋子的泥烤爐，可以烤印度烤餅以及各種肉類和蔬菜，在高溫炭火下燒烤。

●斐濟：窯烤（Lovo）

斐濟窯烤大餐是一種傳統食物烹調法，需要把炙熱的石頭放在一個大火坑爐裡，慢慢煙燻燒烤上面的食物。

●薩摩亞：石頭烤肉（Umu）

類似斐濟的窯烤，薩摩亞的Umu也是在地下料理。年輕的薩摩亞男子準備Umu，通常是在傳統週日燒烤活動開始前，捕捉鮮魚，宰頭豬，大快朵頤一番。1050831

(中央社)