大里民宅火警 1婦人昏迷送醫

台中市大里區東南路中午12時許發生住宅火警，消防局於12點12分接獲通報，立即派出大里、霧峰等5個分隊，共12輛車、31人前往搶救，於1時許撲滅火勢，但救災人員在住宅廚房處發現一名年約6、70歲的婦人，緊急送往大里仁愛醫院急救，目前仍無意識。

(中時)