技專招生慘兮兮？教育部：11月才知

四技二專登記分發入學本月初公告錄取結果，一般生缺額逾1萬多名，有媒體統計缺額率超過5成的學校多達21校，其中之前傳出賣學歷弊案的南榮科大缺額率近8成5最高；但教育部今表示，缺額除了受少子化影響外，很多技專都以單獨招生為主，要等到11、12月註冊率出爐後，才知各校最後缺額情形。

少子化衝擊大學招生，105學年度四技二專日間部聯合登記分發入學總招生名額5萬5412名，共3萬2133人錄取，總招生缺額高達2萬3279名，缺額率高達4成2，創下新高；一般生部分，總名額4萬2227名，僅錄取3萬1940名，缺額超過1萬名。

有媒體記者自行統計，今年四技日間部登記分發缺額率超過5成的有21校，包括南榮科大、和春技術學院、桃園創新技術學院、大華科技大學、台灣觀光學院等，以之前傳出賣學歷弊案的南榮科大缺額率近8成5最高。

教育部技職司專門委員張嘉育表示，今年招生主要受到少子化因素影響，導致招生缺額增加，但以技專校院來說，很多學校都是以單獨招生為主，今年就有39所技專校院申請單獨招生，總招生名額為9553人，招生陸續到9月中詢才會結束，現在看到的數據不完全是各校招生結果，最終11、12月註冊率出爐才會比較明朗。

張嘉育表示，現在教育部都有做各校註冊率統計，也會請學校把資料報上來，做整體性檢討。至於技專招聯會官網公布的招生結果是以系為單位，看不到以校為單位的統計，張嘉育說，技專招聯會只公布各系招生狀況，因為「少子化不能完全歸責於學校」，公布後怕會影響學校後面管道的招生。

(中時)