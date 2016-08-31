旗山太平商場拆遷糾紛引起暴力 又添一樁
旗山區太平商場拆遷案引發糾紛又添暴力案一樁！上周日下午居住大溝頂後方巷弄的曾姓住戶不滿返家遭正辦活動的自救會成員阻擋，持殺魚刀恐嚇要讓整條街死光光，未料事件剛落幕，昨晚又傳出自救會會長鄭淵文遭人持鐵尺砍傷砍傷左手虎口，警方到場將傷人的王嫌逮捕移送偵辦。
警方調查，王姓男子(52歲)與曾男是朋友關係，王嫌誤會曾男被法辦是自救會提告造成，於是酒後持一把鐵尺前往太平商場找自救會會長鄭淵文理論，雙方爭論時王男竟持鐵尺砍傷鄭淵文左手虎口，隨後王被現場民眾壓制，警方接獲報案趕到將王嫌帶回偵辦。
員警表示，王嫌一身酒味，警方對他進行酒測發現他酒測值竟高達1.23mg/L，並查出王嫌因酒駕案遭通緝，偵訊後依公共危險罪及傷害罪嫌等將王嫌移送偵辦。
太平商場自救會鄭淵文說，王男前天就到他做生意的攤位滋事，昨晚自救會開會時，王又渾身酒氣騎機車到該處滋事，嗆聲後離去還撂下狠話，王男不久即騎車返回該處，手中就持一把鐵尺朝他揮下，他為了抵擋虎口被劃傷，血流不停。
(中時)
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