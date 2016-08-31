殺人犯潛逃16年成名寺住持、政協委員
據大陸媒體報導，8月12日上午，便衣及制服員警來到安徽滁州鳳陽縣龍興寺，把住持廣聞法師押上車。他隱藏16年的殺人犯身分曝光，寺廟及當地政府人員都無法相信。
知情人透露，廣聞法師原名張立偉，黑龍江大慶人。2000年11月，他夥同4人攜帶手槍和尖刀闖入薩爾圖區的一家俱樂部，用刀捅死三人。他從黑龍江大慶逃至安徽，改名孫洪濤，輾轉兩個寺廟，最終在龍興寺紮根，並從掃地僧做到縣政協委員、寺廟住持、佛教協會會長，成為當地佛教界頗具影響力的一位人物。
鳳陽縣民族宗教事務局的一位工作人員說，所有人都很詫異，他工作中也肯幹、很負責任的一個人，誰能想到他有這種事？
龍興寺門衛說，廣聞在龍興寺僧人中口碑尚可，他來之前龍興寺破敗不堪，他來之後修建了寺院門口的牌坊、大雄寶殿、兩層的齋堂、兩層的客堂，新建了文化長廊、地藏殿、五百羅漢堂、七佛寶塔。
據安徽省民族宗教事務局官方網站介紹：龍興寺多年來在地震、海嘯等自然災害以及助學敬老等公益事業中慷慨解囊達百萬元人民幣。慧慶法師說，他出家以後沒有做過違反國家法律、危害社會的事，他做這些好事，應該是在贖罪。
龍興寺，坐落在鳳陽城北一里許的第一山南麓，建於明洪武十六年（1383）。該寺為明太祖朱元璋的發祥之地，明朝皇家寺廟。
(旺報)
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