巴西總統彈劾案 羅賽芙命運即將揭曉

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巴西參議員今晚將展開馬拉松辯論，明天將表決是否彈劾羅賽芙和結束這個拉丁美洲最大國家長達13年的左派執政。

法新社報導，這宗彈劾案讓巴西分裂成兩派，兩方律師今天將發表結案陳詞，接著由參議員發表最後演說。

參議員原訂今天投票決定羅賽芙命運，但順延到明天，最終辯論將延長到今晚。

68歲的羅賽芙是巴西首位女總統，她被控於2014年間違法取得國家貸款填補預算漏洞，在國家漸漸步入數十年來最嚴重的衰退之際，粉飾國家面臨的問題。（譯者：中央社鄭詩韻）1050831

(中央社)