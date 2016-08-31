林全遭點名下台 藍營：家務勿影響施政

我要評比

行政院長林全遭點名下台，中國國民黨立法院黨團副書記長李彥秀今天表示，總統蔡英文不僅是民主進步黨的總統，更是中華民國總統，希望民進黨內部家務事，勿影響新政府施政。

前總統府資政吳澧培昨天表示，林全絕對用不得、要下台，否則蔡總統沒有明天；林全上午說，這是蠻好的建議，「我會想一想」。「責任政治嘛，隨時都可以檢討」，一定會努力讓蔡總統有「好幾個明天」。

李彥秀表示，這是民進黨內部派系鬥爭，政治利益分配不均結果，如果繼續下去，相信未來新政府恐怕面臨很多議題，都是黨內相關爭議。

她說，中華民國如何往前邁進是國民共同期待，希望民進黨盡速處理內部派系鬥爭與政治利益分配。

不過，民進黨籍立法委員陳其邁受訪表示，民進黨本來就是大鳴大放，有人愛之深、責之切，出發點都是良善，行政部門應檢討有些值得檢討的地方。1050831

(中央社)