張景森：9月推擴大國旅 補陸客空缺

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行政院政務委員張景森今天表示，9月會推出擴大國內旅遊方案，彌補觀光市場上的陸客空缺。

交通部觀光局今天舉辦「前瞻規劃．大步向前」觀光論壇，邀請產官學界，討論台灣觀光下一個十年，張景森談到陸客減少，政府因應做法。

張景森表示，政與業者都在同一條船上，陸客減少引起的經濟困難，政府會挺業者，在兩岸溝通上，會努力別把水龍頭關太緊。

他也承諾會協助旅遊業者度難關，並說9月就會推出擴大國內旅遊方案，協助業者轉型，彌補觀光市場上的陸客空缺。

張景森說，兩岸互動只要有善意就不易起仇恨回應，仇恨只會帶來更多仇恨，要吸引陸客來台，就要積極去敲門，且觀光是好客產業，待客之道就是反求諸己，政府一定支民間做去大陸行銷台灣觀光。

觀光局副局長劉喜臨表示，面對目前旅行業的焦慮，旅行社應思考轉型，國旅可以有契機，因為台灣最美風景就在街道巷弄間，業者應多開拓可讓民眾及觀光客感動的街道巷弄景點。

劉喜臨認為，在對外行銷上，也不要被以往的做法綁住，可轉換一下思維，甚至台商都可變台灣觀光大使。

中華民國觀光產業理事長交流協會理事長蘇乾亮建議，陸客減少，政府推動新南向政策，一定要有像先前在日本市行銷相對等的做法，包括更高層級官員站上第一線，並編列足夠宣傳經費。1050831

(中央社)