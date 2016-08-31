氣爆國賠 高市重申不避責
高雄氣爆受災戶對高市府提起損害賠償訴訟，31日有2件被認定高市府公有設施有缺欠應負國賠責任。副市長許立明今天說市府不會迴避責任，盼民事訴訟將肇事原因一次完整呈現。
高雄地院判高市府須賠償2受災戶陳耀彬體傷及屋損新台幣86萬9000元，楊伯祿車損4萬元，合計逾90萬元，全案仍可上訴。
高雄氣爆造成32人罹難、逾300人輕重傷，災後大部分受災戶選擇代位求償，但有11名受災戶向市府提告國賠，其中2案審結，法院首度判決認定高市府有疏失，應負國家賠償責任。
楊伯祿受訪表示，國賠認定市府有疏失，這個結果已讓他滿意，這是實質的正義；至於車子的賠償4萬元，他說那是價值認定，他個人認為車子跟隨他多年，已有感情，給4萬元當然不滿意。
許立明說，市府不會迴避責任，市府期待透過民事訴訟將肇事者和肇事原因一次完整性釐清責任。
他說國賠非對審判結果有任何不公平，而是國賠只是針對單一對象，即高市府。他表示訴訟對象只有單一市府，無法將所有事實呈現。他說管線穿越箱涵的問題，責任是市府或是中油？這部分也要釐清。
他指出，過去板橋曾發生氣爆意外，當時的行政院長連戰曾要求中油清查管線穿箱涵的問題，當時中油有無確實處理，如果有的話會不會再發生這件氣爆。
他還說，氣爆發生時，榮化和華運的處理方式是否正確，這些問題都應在民事訟時一次完整釐清，他表示，社會期待能看到完整的肇事責任釐清。
2件國賠案審理，認定市府有疏失，應負國賠責任，許立明表示市府不會迴避該負的責任。1050831
(中央社)
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