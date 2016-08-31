美河市案 北市拿回住宅事務所和商場

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捷運工程局今天說，北市府和日勝生公司就美河市案分配爭議，北市府已拿回100多戶住宅、406處事務所和1至4樓商場，且日勝生還須給付北市新台幣3.2億元。

捷運工程局上午召開「說明新店機廠聯合開發(美河市)仲裁判斷後續事宜」記者會，副局長陳耀維表示，為避免讓美河市案再度發生，北市正和業界尋求新的合作關係，且已通盤檢討和日勝生合作的聯合開發案。

捷運工程局表示，美河市案仲裁結果7月11日出爐，仲裁庭判斷北市府權益分配比例由30.75%提高45.4469%，日勝生需返還北市府33億5088萬3636元，日勝生也承諾不提起撤銷仲裁判斷訴訟，並在7月25日交付該款項。

捷運工程局說，就新店機廠聯合開發案，北市府分回100多戶住宅、406處一般事務所和1至4樓的商場，但因雙方在商場內部設施細節部分有爭議，經過協議後，日勝生已完成施工，並同意再支付3億2948萬3532元，做為現況點交條件。

官員解釋，因美河市產權本屬北市府，但商場內部部分施工有瑕疵，像天花板等處，雙方才會協議，日勝生已完成施工，北市也取回商場、捷運共構設施和大樓公共設施，目前住宅出租、事務所出售，未來商場也會對外招商。1050831

(中央社)