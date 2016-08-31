先拔節目主持人 TVBS為基金會槓上李濤
資深媒體人李濤2013年宣布離開主持長達20年的政論節目《2100全民開講》，被曝其實是因TVBS董事長張孝威對於李濤長期擔任TVBS關懷文教基金會董座，現在TVBS更寄出存證信函，要求基金會不得再使用TVBS商標，否則提告。
李濤在7月份接到TVBS所寄出存證信函後，已將基金會改名為關懷台灣文教基金會，據悉，張孝威自接掌TVBS以來，對李濤非常不滿，先拔節目主持人，要他專心擔任基金會董事長，現在又要求基金會拿掉TVBS商標，等於正式向李濤宣戰。
為何張孝威對李濤不滿？據《壹週刊》報導，深受宏達電董事長仰賴的張孝威，因為不滿由TVBS捐助成立的基金會大權落在李濤手中，這3年來一直想奪回基金會主導權兼任基金會董座，卡在李濤不願交出。
既然李濤不願交出基金會，據悉，張孝威乾脆另外成立基金會，為避免外界混淆，才寄出存證信函要求李濤基金會改名。
(中時電子報)
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