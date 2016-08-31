陸人大委員建議規定演員片酬不得超過製作費30％
據《新京報》報導，大陸全國人大常委會30日分組審議電影產業促進法草案，多名全國人大常委會委員呼籲治理天價片酬。委員董中原表示，針對演員的天價片酬問題，法律應當有所作為，從法律上明確規定，一部電影中全部演員的片酬，最高不得超過該電影全部製作費用的30%。
董中原說：近日中央電視台等媒體揭祕演員高片酬，明星演員片酬最低的2500萬元（人民幣，下同），最高的超過一億元，演員片酬30年漲幅超過了5000倍，而科學家、教授和各行各業勞動者的收入漲幅卻相形見絀。
董中原建議，從法律上明確規定，一部電影中全部演員的片酬，最高不得超過該電影全部製作費用的30%，以法律的剛性規定為電影製作畫上一條紅線，有效引導製作電影時更加注重故事、表演和製作本身的水準。
委員孫寶樹也提出，相對于日韓與好萊塢明星片酬通常只占電影總預算的20%至30%，目前國內當紅演員的片酬占電影製作成本的50%以上。比如近期開機製作的電視劇《如懿傳》兩位主演片酬合計達到1.5億元。他建議，制定電影片酬管理制度，合理控制演員人工成本，以保障電影製作的品質。
(旺報)
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