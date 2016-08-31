NBA》新球季十大球星 詹皇掛帥 杜少與柯瑞緊追
NBA官網今日評點新球季10大球星，上季率領騎士奪得隊史首座總冠軍的詹姆斯，毫無疑問的是頭號球星，轉戰勇士的杜蘭特與史提芬柯瑞則是緊追在後。
詹姆斯上季總冠軍賽勇冠三軍，5項數據都是全隊最高，夏天與騎士完全3年續約，NBA官方認為他在新球季依舊是無人能敵。
上季雖然只被選進年度第二隊，但NBA官網認為杜蘭特在來到勇士之後能發揮4屆得分王的威力而大殺四方。
衛冕例行賽MVP殊榮的史提芬柯瑞，即便在總冠軍系列賽不敵詹姆斯率領的騎士，但他上季創下了例行賽三分球紀錄，以及幫助勇士拿下NBA史上單季例行賽最多73勝紀錄，他的攻擊火力無遠弗屆。
馬刺一代巨星鄧肯引退，里歐納德是接替的頭號人選，現在就看他能否帶領馬刺再次雄霸西區。排名第五的是即將來台的雷霆韋斯布魯克，杜蘭特出走後，雷霆只剩下韋少撐場面，加上擁有無限開火權，各項數據只會更加驚人。
排名第六至第十的分別是溜馬保羅喬治、暴龍羅瑞、快艇船長保羅、騎士厄文與勇士克雷湯普生。
新球季十大球星中勇士包辦三人，上季冠軍騎士拿下兩席，可見得NBA官網評點的依據偏重於球隊戰績，因此火箭哈登、鵜鶘安東尼戴維斯、尼克安森尼與快艇葛瑞芬都成為遺珠之憾。
(中時電子報)
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