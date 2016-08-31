男子酒駕 車子直接撞進全聯撞碎玻璃

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詹男酒後駕駛小客車，直接撞進全聯。（取自臉書不公開社團「林園五四三」）

詹男酒後駕駛小客車，直接撞進全聯。（取自臉書不公開社團「林園五四三」）

高雄25歲詹姓男子30日凌晨酒後駕車，行經林園區林園北路時疑因停紅燈猛踩煞車，整台車衝進全聯福利中心，詹男頭部撕裂傷送醫縫合17針，幸好當時店面已打烊，空無一人，僅大門被撞玻璃碎落一地。

詹姓男子向警方表示，他與朋友飲酒，喝了3罐易開罐啤酒，之後開車送朋友回大寮，他要返家途中經過林園北路，當時大雨滂沱影響視線，看到紅燈時他猛踩煞車，豈料車子失控撞向路邊，直接撞進全聯福利中心。

全聯的鐵捲門被撞開，大門玻璃粉碎，滿地都是碎玻璃，幸好當時是凌晨1點20分左右，賣場早已打烊，裡頭空無一人，僅詹男頭部撕裂傷，送醫縫合17針。

警方對詹男進行酒測，酒測值0.5毫升，訊後依公共危險、毀損等罪嫌移送法辦。

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(中時)