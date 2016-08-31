威尼斯影展星光熠熠 樂來越愛你揭序幕
好萊塢影星雷恩葛斯林（Ryan Gosling）與艾瑪史東（Emma Stone）領銜主演的音樂愛情片，今天為威尼斯影展揭開序幕，與包含多部美國片的參賽片，一同角逐眾所期盼的金獅獎。
美國新銳導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）執導的「樂來越愛你」（La La Land），被形容是向美國音樂劇黃金年代致敬，讓雷恩葛斯林與艾瑪史東繼2011年愛情喜劇「熟男型不型」（Crazy, Stupid, Love）後，再續情緣，但這次要求倆人開金嗓。
第73屆威尼斯影展8月31日到9月10舉行，是全球歷史最悠久的電影節，今年共20部電影參賽，由這部描述落魄爵士鋼琴家與演員女友之間故事的電影率先上陣。
威尼斯影展藝術總監巴伯拉（Alberto Barbera）形容達米恩查澤雷執導的「樂來越愛你」是一部「不僅重塑音樂劇類別還開創新局」電影。達米恩查澤雷曾以2014年電影「進擊的鼓手」（Whiplash）入圍奧斯卡金像獎。
巴伯拉說，今年的威尼斯影展值得影迷關注，不只因為有丹佐華盛頓（Denzel Washington）與邁可法斯賓德（Michael Fassbender）等A咖影星出席，還有豐富的電影類型百花齊放。
刻苦銘心的愛情故事、古裝劇、冒險史詩鉅片、翻拍的西部片和科幻驚悚片，都將在威尼斯影展呈現，好萊塢影星將乘著水上計程車抵達，在紅地毯驚艷各方。
此外，威尼斯影展將是第一個舉行虛擬實境電影欣賞會的電影節。40分鐘的「耶穌VR—基督的故事」（Jesus VR）試映會，將讓觀眾「體驗」耶穌誕生過程，這是第一部具有虛擬實境功能的長片。（譯者：中央社張曉雯）1050831
(中央社)
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