日勝生3處聯合開發 北市要回3.5億
台北市政府捷運工程局今天說，和日勝生的3處聯合開發案，包含新店機廠、木柵案及南港機廠已達共識，除在南港機廠需付日勝生新台幣2.4億元，另2案日勝生需支付3.5億元。
捷運局副局長陳耀維上午舉行「說明新店機廠聯合開發（美河市（仲裁判斷後續事宜」記者會表示，為避免讓美河市案再度發生，正和業界尋求新合作關係，已通盤檢討和日勝生合作的聯合開發案。
他說，北市府和日勝生合作的3處開發案有重大爭議，包含新店機廠、木柵案與南港機廠案；新店機廠部分，北市府已分回商場點交、捷運共構設施與大樓公共設施點交，日勝生承諾再付近3.3億元，當成現況點交條件。
至於木柵站聯合開發案，陳耀維表示，北市府追討超額利益民事訴訟，日勝生同意支付北市所受損的2514餘萬元當成和解內容，並承諾願意負擔法院訴訟費。
南港機廠案部分，他說，北市依行政程序法規定合法終止投資契約，日勝生要求支付前期工程和設計費用約5.6億元，雙方協議後，北市府同意支付因前期工程、開發規劃和建築設計費用虧損共2.4億元，循經費編利程序和動用法規支付。
陳耀維表示，北市和日勝生已在29日簽訂協議書，日勝生依協議書內容在今天前匯入3.5億元，未來仍會秉持公開透明價值，維持聯合開發秩序和合作關係。1050831
(中央社)
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