駕車衝入漁港駕駛不治 解剖釐清死因
嘉義縣東石漁港昨天深夜有1輛汽車衝入港內，車子被吊起時，駕駛黃姓男子已死亡，因身體無外傷、近來無異狀，且無留遺書，檢警今天相驗後，將於9月5日解剖，釐清死因。
嘉義縣消防局表示，東石漁港於昨天深夜近11時左右，傳出有1輛自小客車衝入漁港內，立即調派東石等消防人員趕往現場，到場著潛水衣等裝備下水尋找，潛水人員發現漁港內確實有車輛。
消防局隨即調派吊車到場，於凌晨零時40分左右，從漁港內吊起1輛自小客車，車內有1名男性駕駛，但人已死亡，現場交由轄區派出所員警處理。
警方表示，根據死者身上證件，通知家屬前來指認，確認是住在雲林縣的35歲黃姓男子，檢警於上午進行相驗，初步檢視身體外觀，並無外傷。
警方表示，死者於昨天晚上從住家駕車離家時，家人認為無異狀，只是死者已失業3、4個月，曾感嘆讓人看不起，不過，並沒有發現遺書，是否因此想不開，駕車衝入漁港，還無法確認，將於9月5日解剖，釐清死因。1050831
(中央社)
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