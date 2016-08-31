小S扮村姑 慘被馮小剛塗泥丟草

藝人小S（徐熙娣）在節目「姐姐好餓」扮成村姑，被中國大陸導演馮小剛在臉上塗泥、頭上丟草，讓想成為「馮女郎」的小S大喊「你在鬧我嗎？」

愛奇藝「姐姐好餓」是小S主持，點擊量已突破兩億，日前邀馮小剛上節目，喜歡在節目挑戰演技的小S把握機會，現場演出馮小剛執導新片「我不是潘金蓮」中由中國大陸演員范冰冰飾演的村姑一角，企圖成為「馮女郎」。

馮小剛表示，要錄「姐姐好餓」前，還被提醒「上小S節目要提高警覺」，小S這回倒沒占上風，還被馮小剛塗泥、丟草；不過，一場吵架戲在馮小剛指點下，小S立刻抓到節奏，馮小剛稱讚小S非常聰明。

以前愛看小S和蔡康永主持節目「康熙來了」，馮小剛曾點名希望和小S合拍電影，這次兩人是繼6年前、第47屆金馬獎頒獎典禮後再度見面。

小S曾在典禮上問馮小剛「以導演的眼光，我和林志玲誰美？」當時馮小剛說1年後再回答；時隔6年，馮小剛難逃被小S逼問，他說，「我心中是有答案的，林志玲」。

節目上小S問馮小剛選角標準是否特別喜歡演員舒淇？馮小剛大讚舒淇相當優秀，私下也是貼心藝人，曾與舒淇到日本北海道拍戲，拍攝結束發現舒淇一直在路上逛，事後才知道舒淇為工作人員精心準備禮物，還針對每人喜好，讓大家相當感動。1050831

(中央社)