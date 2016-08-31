北市公共設施維修 水電達人一肩扛起
台北市工務局公園處有支水電達人團隊，分駐各個管理所，只要遇到管線、水電、機電維修等問題，都是靠他們出面解決，是維護公共設施背後功臣。
北市工務局公園處這群水電達人，技術純熟，大至建物水電配線、噴水池機電維修、機房系統巡檢、溫泉管線急配水設施維修，小至電燈壞掉、馬桶不通、水管漏水，通通都能搞定。
公園處處長黃立遠說，北市各行政區設有公廁的大型公園，為了供水、供電及連接化糞池、衛生下水道等需求，管線系統複雜，加上每天使用人數多、頻率高，經常有故障，急需搶修情形，這些水電達人總是第一時間到現場，任勞任怨付出，他十分佩服。
陽明山公園管理所主任林晁嘉表示，水電技術是門非常專業技能，在外界來說，工資可是水漲船高，經常一個維修案，就能進帳不少錢，但公園處聘用的水電達人們，都是以月薪計酬，但他們並未因此怠惰，反而工作認真、努力，很感謝他們。
陽明山公園管理所水電班班長何錦洲說，其實工作內容有相當程度潛在危險，因此他帶隊時，一定會確認現場有無完成斷電處理，且規定同仁得穿戴膠鞋、手套等防護工具，畢竟出門工作賺多賺少一回事，平安回家最重要。1050831
(中央社)
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