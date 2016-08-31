90歲嬤首次過生日 背後有感人愛情故事

因戰亂和丈夫分隔兩岸的90歲溫姓阿嬤，民國78年來台灣找到丈夫。目前獨居的阿嬤，今天第一次過生日。阿嬤說，她要永遠留在台灣。

阿嬤頭上戴著自己親手畫的牛頭帽，俏皮的比出勝利手勢，一旁的老人家拍手祝賀阿嬤生日快樂。

華山基金會今天幫台東縣東河鄉都蘭部落的90歲獨居溫姓阿嬤，歡慶她人生第一個慶生會。慶生趴邀請部落20位老人家參加，陪阿嬤彩繪生日帽，大家戴上可愛的牛頭帽後，唱生日歌。

阿嬤超開心，就像小朋友過生日般，手舞足蹈，吹蠟燭，切蛋糕，看不出阿嬤已經90歲了。阿嬤切蛋糕時，開心的說，在大陸的兒子也70歲了。

阿嬤目前獨居，丈夫15年前過世。阿嬤是大陸廣東人，民國15年出生，結婚不久，丈夫就在民國38年和國軍一起到台灣，她則留在大陸。

阿嬤留在大陸未再婚，獨自照顧小孩，日夜盼著能再見到丈夫，民國78年兩岸開放後，63歲的阿嬤立刻飛到台灣找丈夫。阿嬤說，她「不識字，ㄅㄆㄇㄈ也不會」，或許是老天爺被她對丈夫的思念感動，幫助她找到丈夫，「老公在台灣40年也未婚」。

她和丈夫在東海岸相依為命，15年前丈夫去世後獨居，阿嬤身體硬朗，去年華山基金會開始關懷訪視，物資協助。

在一次服務中，阿嬤不經意的說到「從出生至今從未有過生日的經驗，在大陸吃蛋糕是一種奢侈，以前抗戰時期，有得吃就要偷笑」，於是華山基金會和小北百貨董事長黃卜文幫阿嬤完成過生日的心願。

阿嬤說話聲音宏亮，她說，少吃肉，多吃青菜、多吃魚，身體就會像她這麼健康。她會永遠留在台灣陪丈夫。1050831

(中央社)