保命防盜獵 辛巴威要鋸所有犀牛角
在中藥材中，犀牛角具有清熱、涼血、壓驚與解毒等功效，甚至有人認為，它有抗癌強精的效果。也因此，犀牛角身價奇高，每公斤價值65,000美元（約210萬台幣），在華人社會中，是無比珍貴的藥材。而有需就有供，為了取得犀牛角，非洲盜獵的狀況十分嚴重。
據彭博（Bloomberg）新聞社與BBC報導，在去年有50頭犀牛遭非法盜獵後，辛巴威政府為了釜底抽薪，徹底解決犀牛盜獵問題，打算鋸掉國家公園內所有犀牛，也就是800頭犀牛的角。根據統計，去年在非洲，就有創紀錄的1,305頭犀牛遭非法盜獵。
南非擁有全球最多的犀牛，這些為數約達2萬頭的瀕危動物大都是白犀牛。而辛巴威則大都是黑犀牛，體型比白犀牛小，也更稀有。據保育組織估計，如今全球僅有約4,800頭野生黑犀牛。
不過無論黑白，只要犀牛有角，都是盜獵的對象。
「我們的策略是設法拯救犀牛，要是盜獵者知道，國家公園內的犀牛沒有角，就不太可能跑到這兒來殺牠，」辛巴威公園與野生動植物管理局（Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority）董事會成員穆丹達（Cephas Mudenda）在奇維羅遊獵公園（Chivero Game Park）的鋸角說明會中指出，「若是一切順利，這將在年底前推行到全國。」
至於各地私人保護區內約600頭犀牛，則可以選擇鋸角，或是加強安全。辛巴威公園管理局在缺乏政府資金的狀況下，將與捐款者合作，從本月展開這項計畫。而每鋸一支犀牛角，花費約為1,200美元（約38,000台幣）。
(中時電子報)
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