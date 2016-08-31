顧立雄怒嗆記者 徐巧芯：你在大聲什麼？
不當黨產委員會主委顧立雄今天為了黨產委員羅承宗適任爭議，爆怒回嗆記者；草協聯盟發言人徐巧芯在臉書上回嗆顧立雄，「你在大聲什麼？」徐巧芯質疑，一個被被判過刑的人，適不適合出任專任委員？就算不違反條例，在道德層次看來仍然引人質疑，難道身為主委不該解釋？
徐巧芯質疑，一場失敗的記者會，一個毫不謙卑的主委，怎麼讓人信服不當黨產處理委員會能夠超越政治意識光譜、公允地調查？身為不當黨產處理委員會的主委，回答記者提出問題天經地義，她提的問題也確實是一般民眾想知道的。
徐巧芯批評，顧立雄主委不講清楚也就算了，還把與媒體的互動當成在上政論節目一樣。今天這場記者會你是來回答問題的，不是來找人吵架的。把記者當嫌疑犯審問的顧大律師，用這種囂張的種態度面對媒體，其實就是不尊重民眾知的權利，逞口舌之快也不會得到支持的。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。