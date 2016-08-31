顧立雄怒嗆記者 徐巧芯：你在大聲什麼？

草協聯盟發言人徐巧芯在臉書上回嗆顧立雄，「你在大聲什麼？」（本報資料照片）

不當黨產委員會主委顧立雄今天為了黨產委員羅承宗適任爭議，爆怒回嗆記者；草協聯盟發言人徐巧芯在臉書上回嗆顧立雄，「你在大聲什麼？」徐巧芯質疑，一個被被判過刑的人，適不適合出任專任委員？就算不違反條例，在道德層次看來仍然引人質疑，難道身為主委不該解釋？

徐巧芯質疑，一場失敗的記者會，一個毫不謙卑的主委，怎麼讓人信服不當黨產處理委員會能夠超越政治意識光譜、公允地調查？身為不當黨產處理委員會的主委，回答記者提出問題天經地義，她提的問題也確實是一般民眾想知道的。

徐巧芯批評，顧立雄主委不講清楚也就算了，還把與媒體的互動當成在上政論節目一樣。今天這場記者會你是來回答問題的，不是來找人吵架的。把記者當嫌疑犯審問的顧大律師，用這種囂張的種態度面對媒體，其實就是不尊重民眾知的權利，逞口舌之快也不會得到支持的。

(中時)