韓外交次長訪北京 磋商韓中峰會
南韓外交部表示，外交部第一次官（政務次長）林聖男將在今天至9月1日訪問中國，磋商9月初20國集團（G20）杭州峰會期間有關韓中高峰會談事宜。
南韓聯合新聞通訊社報導，林聖男在訪問北京期間，將同中國大陸外交部副部長劉振民會談。
距離G20杭州峰會還有4天，韓中外交官員此時會面，說明在峰會期間，南韓總統朴槿惠和中國大陸國家主席習近平的雙邊會談可能安排。
在韓中外交副部長會談中，雙方將就戰區高空防衛系統（THAAD）部署南韓問題、韓中高峰會談日程及議題等進行具體協商。1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。