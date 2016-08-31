韓外交次長訪北京 磋商韓中峰會

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南韓外交部表示，外交部第一次官（政務次長）林聖男將在今天至9月1日訪問中國，磋商9月初20國集團（G20）杭州峰會期間有關韓中高峰會談事宜。

南韓聯合新聞通訊社報導，林聖男在訪問北京期間，將同中國大陸外交部副部長劉振民會談。

距離G20杭州峰會還有4天，韓中外交官員此時會面，說明在峰會期間，南韓總統朴槿惠和中國大陸國家主席習近平的雙邊會談可能安排。

在韓中外交副部長會談中，雙方將就戰區高空防衛系統（THAAD）部署南韓問題、韓中高峰會談日程及議題等進行具體協商。1050831

(中央社)