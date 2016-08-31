反佔地要建設 居民促高市府伸張公權力
一群以三民區里長沈秀玲為首的數十名民眾今天到高雄市府鳳山行政中心陳情，促市府加速打通十全、覺民路工程，興建滯洪池，以解決當地積水和道路壅塞問題。
市府農業局說，此案在8月初已經高等行政法院對住戶聲請停止執行裁決「聲請駁回」；市府說，住戶同樣的問題及訴求，基於情理法都已兼顧，若今天不處理，未來同樣無法解決，對區域發展及現址牴觸戶都不是好事。
高雄市果菜市場占地約5公頃，土地爭議已久，歷經7位市長，市府打算要擴建，於民國58年就向台灣省政府申請徵收土地。
果菜市場用地上目前有13個牴觸戶堅持果菜市場非國營事業，不得申請土地徵收。住戶吳富雄指當時市府扭曲法令強行徵收，前市長王玉雲曾同意減半徵收，如今市府卻要原地擴建，拆遷他們的房子。
農業局說，牴觸戶中的87戶是有屋無土地者已完成查估，住戶也願意拆遷；13戶未領補償費者拒絕遷。農業局說，市府早編列補償費，住戶拒領被提存法院；目前市府改編土地救濟金約新台幣2000萬元要補償地主。
正興里長沈秀玲等數十人也不滿市府遲不闢建道路，影響眾多附近居民要建設的權益，他們力促市府加速開闢滯洪池，解決寶珠溝的淹水問題，還要打通十全路，才能紓解九如路飽和的交通，反對牴觸戶霸佔果菜市場用地數十年，影響地方發展。1050831
(中央社)
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