錦雯暴走離場 胡瓜嗆沒通告費秒回頭
雙人組合錦繡二重唱合體參加節目搶獎金，成員錦雯錄到暴走要離開現場，聽到主持人胡瓜一句「離開就沒通告費」，錦雯立刻笑場回頭。
衛視中文台「歡樂智多星」由胡瓜主持，日前找錦雯及琇琴、夏語心及茵茵、周宜霈（大牙）及玉兔3對演藝圈好姊妹聯手搶獎金。
錦繡二重唱距上次合體發專輯已是9年前，琇琴表示，與錦雯感情深厚，就算不常聯絡默契也在，錦雯誇口說兩人不彩排隨意開口，也一定會唱同首歌，現場演唱證實不假，合聲結束琇琴直呼已起雞皮疙瘩，還眼眶泛淚。
胡瓜表示，很多演藝圈搭檔其實私下感情真的沒那麼好，虧雙人組合浩角翔起就是私下不講話，工作結束就各自散開；錦雯補刀說，「我們是因為感情很好不用太常聯絡，浩角他們是真的感情不好」。
錦繡二重唱難得合體上節目，當天資格賽玩歡樂KTV，考題還選擇兩人17年前經典歌曲「明天也要作伴」，不知是否太久沒唱，兩人露出疑惑表情聽前奏，直到出題老師唱出歌詞，才相視大笑「是我們的歌耶」。
節目安排「蟲蟲大餐」增加比賽刺激，來賓如果不能完成6題獎金挑戰賽就要受懲罰，錦雯多次丟出正確答案沒被採納，面臨蟲蟲危機，讓錦雯暴走大喊「我又對了，你們自己被懲罰好了」，作勢要走時，聽到「離開就沒通告費」立刻回頭，逗笑全場。1050831
(中央社)
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