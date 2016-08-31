免簽來台滿月 泰客倍增最愛購物美食

台灣對泰國民眾實施免簽證措施今天屆滿1個月，泰國旅行業者表示，出團數增加1倍，客人最喜歡到台灣購物和吃美食，首選運動鞋和名牌包。

泰國曼谷市專門海外旅遊的旅行業者表示，台灣免簽證實施1個月來，前往台灣的出團數增加1倍左右，目前台灣旅遊是5天中高檔行程價格是3萬4000至3萬5000泰銖（約新台幣3萬3000至3萬4000元），主要是在台北和中部地區。

業者指出，泰國民眾最喜歡到台灣購物，其中運動鞋最受到歡迎，有人一次買4至5雙，原因是價格比泰國便宜，另外還有歐美等名牌商品，也都比泰國便宜，讓他們買得很過癮，這些舶來品在泰國因為關稅緣故，價格頗為昂貴。

至於美食部分，除了麻辣鍋和小吃是一般自由行的客人的最愛之外，團體客對台灣菜也稱讚有加，但希望部分要加入辣椒或稍甜一些，或者準備辣醬、辣椒讓他們佐餐。泰國旅客習慣在飯店用早餐，早餐的菜色最好準備米飯和多一些菜色，不然顯得早餐太簡單了，非常不習慣。

根據泰國旅客提出建議，台灣的景點太過分散，往往車程時間超過在景點的時間，有點可惜，還有購物點幾乎相同，沒有台灣特色產品供他們選擇，讓他們來過一次之後就不想再來。1050831

(中央社)