勞動部：基本工資審議9/8召開
勞動部今天表示，基本工資審議委員會將於下週四9月8日召開，討論調漲基本工資時薪由120元至126元等議題，誠摯地邀請資方出席會議。
勞動部7月底召開基本工資審議委員會，由於資方7位委員全數缺席，其他委員開會後決議，將在今年第3季（9月底前）擇期召開會議，勞動部目前敲定將於9月8日再開基本工資會議，討論是否調漲時薪等基本工資議題。
基本工資審議委員會由7名資方代表、7名勞團代表及7名政府官員及學者專家組成，勞動部表示，這次會議誠摯地邀請資方出席會議。1050831
(中央社)
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