皇家延長輸洋基 王建民對前東家投2局
美國職棒大聯盟皇家和洋基今天交手，比賽一度因雨暫停，皇家最終在延長賽10局4比5落敗，皇家投手王建民對前東家中繼2局沒有失分，安打、保送、三振各1次。
皇家在主場迎戰洋基，5局打完比賽因雨暫停約1小時，王建民在6局上2比4落後時登板，雖然一度有失分危機，所幸順利化解。
6局下，皇家先追回1分，凱恩（Lorenzo Cain）後來一度攻上三壘，接著莫拉萊斯（Kendrys Morales）因觸身球上一壘，但培瑞斯（Salvador Perez）擊出雙殺打，讓攻勢中斷；7局上，王建民繼續投球，回穩投出三上三下後退場。
8局下，皇家的凱恩（Lorenzo Cain）靠著盜壘和失誤站上三壘，下一棒莫拉萊斯（Kendrys Morales）適時的高飛犧牲打，皇家終於追成4比4平手，而9局結束，雙方就以4比4進入延長賽。
10局上，洋基攻占滿壘，艾斯貝瑞（Jacoby Ellsbury）揮出直擊投手的強勁滾地球，也送回超前分；10局下，皇家仍有得分機會，但打者接連被三振，最後培瑞斯（Salvador Perez）打出飛球被接殺，為比賽劃下句點。
洋基先發投手田中將大投5局掉2分無關勝敗，貝坦塞斯（Dellin Betances）中繼2局拿下勝投；皇家最後登板的索利亞（Joakim Soria）承擔敗投。1050831
(中央社)
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