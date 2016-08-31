妮可基嫚不忍掌摑 裘德洛霸氣喊用力打

影星妮可基嫚在新片「天才柏金斯」中有憤怒掌摑裘德洛的戲，為了捕捉各種角度，兩人反覆打了好幾次，她於心不忍，幾次以借位帶過，裘德洛因此霸氣說「沒關係，用力打下去。」

妮可基嫚在電影「天才柏金斯」中，飾演裘德洛的妻子，裘德洛則飾演一名默默無聞的作家，妮可基嫚愛上了他的才華，堅持要他實現作家夢想，一路走來陪伴著他不離不棄。

劇中，裘德洛遇見貴人柯林佛斯後，事業開始起飛，因太過執著於工作走火入魔，甚至開始鬧失蹤，每天不回家也就算了，工作上卻還沒有什麼成績，也沒有任何新作品問世，讓妮可基嫚忍無可忍，憤而掌摑裘德洛。

這一幕為求捕捉到各種角度的完美鏡頭，反覆甩了好幾個巴掌，拍到妮可基嫚的手掌跟裘德洛的臉都紅腫，妮可基嫚不忍繼續打下去，有幾次都以借位帶過，沒想到裘德洛私下霸氣向妮可基嫚說，「沒關係別怕，用力打下去。」讓妮可基嫚佩服超敬業，最終也讓自己陷進角色歇斯底里的情緒當中，開始重甩裘德洛巴掌，整段戲看起來更為精采。

「天才柏金斯」由真人真事傳記改編，麥斯威爾柏金斯（柯林佛斯飾）是20世紀最富傳奇性與盛名的編輯，他在紐約出版社任職期間，力排眾多反對聲浪，出版費茲傑羅及海明威的作品，讓兩人成為廣受注目的暢銷作家，更成為文學史上的超級巨擘。一天，柏金斯收到多達一千頁的小說手稿時，頓時對這位神秘不知名的作家湯瑪斯沃爾夫（裘德洛飾）充滿好奇，柏金斯感受到沃爾夫身上無比旺盛的創作能量，決心幫助他的寫作事業推上巔峰。

「天才柏金斯」9月14日在台上映。1050831

(中央社)