郭旭崧9月退休 周志浩接疾管署長

衛生福利部疾病管制署長郭旭崧9月2日退休，新任署長由現任副署長周志浩升任，打破過去空降模式。周志浩長期負責防疫工作，登革熱、流感、MERS、伊波拉病毒或茲卡，無役不與，接棒署長職務，無縫接軌。

周志浩畢業於台北醫學院牙醫學系，為台灣大學公共衛生學系碩士及加州大學柏克萊分校環境毒物學碩士。曾任衛生署防疫處技士、衛生署檢疫總所科長、台北巿政府衛生局技術室主任、台北縣政府衛生局局長、疾管署副署長等職。

郭旭崧中午受訪時表示，他個人熟於國際衛生領域，而周志浩從地方基層歷練，嫻熟地方業務，經驗豐富，兩人共事，互補的很好，工作上周志浩很幫忙。

他表示，民國71年台灣小兒麻痺大流行，當時衛生署參照美國，成立衛生調查訓練班（流病班），至今已30多年，周志浩是第3期的學員，是班上的高材生，對流行病有相當豐富的認識和知識。

郭旭崧回想，當年他第一次看到周志浩的時候，周志浩正在疾管署7樓的指揮中心督導作業，指揮中心在各大傳染疾病流行時都發揮功效，如日前疾管署也在指揮中心和美國遠距會議，討論美國茲卡疫情；2週前有韓國人到指揮中心觀摩取經，足見周志浩對疾管署的貢獻。

他表示，周志浩從副署長升任署長，打破過去署長都是空降的模式，代表內部體系已經成熟；且周志浩長年在疾管署，嫻熟業務，接任可無縫接軌；過去流病班曾有學員升任副首長，周志浩是第一人升任首長，也代表對流病班的肯定。

周志浩從民國92年9月接任當時疾管局副局長後，至今都在疾管署服務。疾管署發言人楊玉玟說，不管是登革熱、流感、MERS、伊波拉病毒或茲卡，周志浩無役不與。

楊玉玟說，郭旭崧將於9月2日正式退休，周志浩2日接任，將舉行交接典禮。1050831

(中央社)