范冰冰與弟弟同框 網友一秒戀上：我的菜

范冰冰一張與弟弟的合照，引發網友討論。（圖／取材自新浪微博）

范冰冰曾在九年前出席電影《合約情人》的首映會時，讓弟弟首度曝光，由於兩人相差十九歲，更一度讓人誤以為是范冰冰的私生子，而當時還被范冰冰抱在手上的小男孩，如今已經長的又帥又高，甚至還被網友留言告白。

范冰冰戲約不斷，收入為華人第一名。（圖／本報系資料照片）

根據《新浪娛樂》報導，有網友公開范冰冰與弟弟范丞丞合照，照片中范冰冰身穿藍色印花長裙，弟弟則是身穿白色T恤搭配黑色長褲，不僅五官越來越立體，長相也與父親越來越神似，另外越來越帥氣的模樣，也逐漸顯露男神氣質，也讓許多女粉絲留言告白「好帥喔，根本就是我的菜」。

(中時電子報)