國北教疊羅漢鋼鐵意志 築起堅固的革命情感

國北教大疊羅漢隊訓練。（Vamos Sports提供）

「疊羅漢讓我們國北教體育系成為了一個團體，不管遇到什麼事，都一起面對，共同承擔。」負責指導疊羅漢大四學長林士棠說。

疊羅漢是國立臺北教育大學體育系，維持將近二十年的傳統，剛進入的大一新生經歷過疊羅漢的洗禮，能夠快速融入體育系的大家庭，讓大家感情變得更深厚、更團結。隊員黃子舜分享：「就像是一起打過仗，會建立起革命情感，變成一輩子的朋友，永遠記得當初表演完的感動。」

大四學長林士棠負責吹哨。（Vamos Sports提供）

不僅默契的配合，與隊友之間的信任感也很重要，林士棠提到：「只要想到手一滑，在上層的隊友會摔下來，就算再累，還是要咬牙撐住。」練習過程中，負責底層的隊員，由於背負著上面五位隊友將近400公斤的重量，黃子舜開玩笑地說：「因為以前練合球的舊傷，每次練習結束後，都很害怕自己的腰會飛出去。」即使多位隊員練出一身傷，他們仍堅持下去，就是要呈現出最完美的表演。

除了原先的男隊員之外，這次還有兩位女隊員加入，謝靜瑄說：「表演完那一刻，不只男生們落淚，我們在旁邊看也很感動，很開心這次的體育表演會能夠一同參與，希望這次的演出，能讓大家更認識國北教大疊羅漢。」

唯有一起奮戰過才能懂得，每滴淚水與汗水背後的故事，都是國北教體育系同學努力練習換來的成果。排練將近4個月，鑽研每一屆的疊羅漢影片，從中擷取歷屆的精華，並加入創新的動作，他們準備好要在小巨蛋的舞台，讓大家感受疊羅漢銅牆鐵壁的氣勢，及扭轉乾坤的生命力。

(中時電子報)