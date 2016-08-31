國北教疊羅漢鋼鐵意志 築起堅固的革命情感
「疊羅漢讓我們國北教體育系成為了一個團體，不管遇到什麼事，都一起面對，共同承擔。」負責指導疊羅漢大四學長林士棠說。
疊羅漢是國立臺北教育大學體育系，維持將近二十年的傳統，剛進入的大一新生經歷過疊羅漢的洗禮，能夠快速融入體育系的大家庭，讓大家感情變得更深厚、更團結。隊員黃子舜分享：「就像是一起打過仗，會建立起革命情感，變成一輩子的朋友，永遠記得當初表演完的感動。」
不僅默契的配合，與隊友之間的信任感也很重要，林士棠提到：「只要想到手一滑，在上層的隊友會摔下來，就算再累，還是要咬牙撐住。」練習過程中，負責底層的隊員，由於背負著上面五位隊友將近400公斤的重量，黃子舜開玩笑地說：「因為以前練合球的舊傷，每次練習結束後，都很害怕自己的腰會飛出去。」即使多位隊員練出一身傷，他們仍堅持下去，就是要呈現出最完美的表演。
除了原先的男隊員之外，這次還有兩位女隊員加入，謝靜瑄說：「表演完那一刻，不只男生們落淚，我們在旁邊看也很感動，很開心這次的體育表演會能夠一同參與，希望這次的演出，能讓大家更認識國北教大疊羅漢。」
唯有一起奮戰過才能懂得，每滴淚水與汗水背後的故事，都是國北教體育系同學努力練習換來的成果。排練將近4個月，鑽研每一屆的疊羅漢影片，從中擷取歷屆的精華，並加入創新的動作，他們準備好要在小巨蛋的舞台，讓大家感受疊羅漢銅牆鐵壁的氣勢，及扭轉乾坤的生命力。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。