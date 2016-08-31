孫儷兒游泳秀長腿 鄧超討親親糗被躲開

孫儷分享鄧超教兒子游泳的影片，父子倆互動相當有愛。（圖／取材自微博）

大陸女星孫儷和演員老公鄧超結婚6年，育有1子「等等」1女「小花」，夫妻倆不時就會分享家庭趣事，深獲粉絲喜愛。今（31日）孫儷PO出鄧超教兒子游泳的影片，等等一雙大長腿相當吸睛，但一幕他拒絕爸爸鄧超獻吻的畫面，笑翻一票網友。

網友笑稱等等故意躲開鄧超的獻吻。（圖／取材自孫儷微博）

孫儷今在微博上傳一段等等和鄧超在泳池的互動畫面，寫下：「等等和爸爸」，並附上一個愛心符號，很是溫馨。影片中，先是等等一躍而入泳池中，隨後即恣意遨遊水中，而等等穿著海灘短褲，一雙大長腿顯露無遺，被網友誇「身材真好」、「腿真長」，連爸爸也留言讚「玉樹臨風」。

而鄧超進入泳池教兒子游泳的有愛互動，也引發熱烈討論，不過最後一幕，等等似乎沒意會到鄧超向他討親親，竟直接把臉撇開，逗笑大批粉絲，留言笑稱「等等明顯不想親爸爸」、「太尷尬了」。

(中時電子報)