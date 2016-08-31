蔡英文首談兆豐案：不再讓匪夷所思事情發生

身兼民進黨主席的蔡英文總統31日利用中常會前，就台南市議長當選無效定讞、軍公教年金改革、兆豐金疑涉海外洗錢案等議題，逐一說明。（王爵暐攝）

蔡英文31日罕見在中常會開會前，公開談話，首度對兆豐案公開表示看法。（王爵暐攝）

身兼民進黨主席的蔡英文總統利用中常會前，親上火線對外界說明。（王爵暐攝）

民進黨執政百日民調直落，身兼黨主席的蔡英文總統31日利用主持中常會，發表簡短談話，就執政以來所發生的紛爭，包括台南市議長當選無效定讞、軍公教年金改革、兆豐金疑涉海外洗錢案等議題，一一說明。

軍公教93遊行前夕，今天恰巧是總統兼民進黨主席蔡英文的生日，蔡英文今天罕見在中常會開會前，公開談話。她首度對兆豐案公開表示看法，她說，「冰凍三尺，非一日之寒，我們一定要檢討金融監理，推動改革，不要再讓這種荒腔走板、匪夷所思的事情發生，這是新政府的決心，也是人民對於政黨輪替最基本的期待，堅持改革陽光終究會照進來。」

蔡英文並對軍公教柔性喊話，「軍公教，為國家社會努力一輩子，卻在改革的過程中，經常得承受一些批評，這樣的委屈跟壓力，我能夠理解。」但是她強調，年金改革的目標，從來不是針對任何特定職業跟個人。

針對台南市議長李全教當選無效的判決定讞，蔡英文表示，歷經一年半的審理，終於等到了這一天，回想去年，「賴市長拒絕進入議會，引來一些批評，但是他擇善固執、不計毀譽，堅守民主理念，展現跟黑金對抗的勇氣，絕不屈服。」

那一段時間，她們力挺賴市長，民進黨除了提出終結黑金政治的改革訴求，也在常會上通過決議，透過修改地方制度法，將正副議長選舉改為記名投票。執政後，立刻實踐改革的主張，在立法院的支持下，地方制度法的修正案，很快地就三讀通過。

蔡英文說，台灣的地方政治，從制度面掃除黑金政治，終於因為政黨輪替，而有了具體的進展。正義來得也許有點慢，但它終究是會來。等待陽光的日子，人心難免會浮動，支持者的心中，難免會有懷疑。不過，賴市長從來沒有懷疑過自己的理念。這樣的等待，終究有了好結果。她相信，這是台灣民主深化重要的一步。

蔡英文強調，改革需要堅持，但是改革也需要等待。過去的一百天當中，新政府的施政是遇到了一些困難，讓我們的同志和支持者，感到焦急。各位的心情，她完全可以理解。國家面臨困境，需要一步一步來解決。也希望大家務必相信，她們一定會堅持改革，而且是堅持用民主跟法治的方式來改革。

談到年金改革，今早副總統陳建仁發了一則公開信，希望人民共體時艱，支持改革。年金改革，是這一代人不能迴避的責任。每個人的退休生活都應該要被保障，整個年金制度的破產危機，也應該要處理。蔡英文說，現在就是改革的時候，現在不做，馬上就會後悔。她也理解，在改革的過程裡，難免有些衝擊。比如軍公教，為國家社會努力一輩子，卻在改革的過程中，經常得承受一些批評，這樣的委屈跟壓力。

蔡英文強調，年金改革的目標，從來不是針對任何特定職業跟個人。年金的問題，無論是財務、或者是職業別的差距，都是長期累積的歷史包袱，不是哪一個職業的原罪。年金改革最重要的意義，就是要保障我們每一個人的下一代、保障世世代代台灣人都能夠擁有安定的退休生活。這一代人的犧牲，是為了讓下一代更好。如果我們不改革，就對不起下一代。

有些人說，民進黨已經完全執政了，可以一聲令下，決定一個方案，以國會多數的優勢來推動。但是，這不是她們選擇的方式。她們選擇溝通，選擇共識，雖然走起來比較慢，但目的是讓所有的人團結起來，一起推動改革。

至於大家關心的兆豐金疑涉洗錢案，她說，公股銀行被指涉洗錢，不僅造成人民對金融監理的不信任，也讓國家的名譽受到損傷。這件事情，司法單位已經開始展開調查，行政部門也會開始清查來龍去脈。

「我們的態度，就像昨天林院長所說的，釐清責任歸屬，清查沒有上限，我們一定會給人民ㄧ個水落石出的交代。冰凍三尺，非一日之寒。我們也一定要檢討金融監理，推動改革，不再讓這種荒腔走板、匪夷所思的事情發生。」

她表示，這是新政府的決心，也是人民對於政黨輪替最基本的期待。堅持改革，陽光終究會照進來。改革的路並不平穩，也沒有捷徑，有時候會繞得遠一點，但只要有方向，終究會抵達目標。但是她也要跟各位保證，改革的過程中，不會只有等待。

(中時)