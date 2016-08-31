NBA》勇士熱身賽首戰赴加拿大 兩戰湖人

NBA勇士隊巨星柯瑞一年一度的「傳旗亞洲」夏日之旅，將於9月2日展開，並於6日抵達台北。（美聯社資料照）

NBA公布新球季各隊熱身賽，上季衛冕失利的勇士，被安排了7場熱身賽，首戰10月2日遠征加拿大挑戰暴龍。

勇士在夏天高薪延攬的杜蘭特，加上原有的史提芬柯瑞、克雷湯普生與卓雷蒙格林，組成了四大門神陣容，實力堪比詹姆斯、厄文與洛夫坐鎮的騎士。7場熱身賽有3場在主場，2戰在甲骨文球場，另1場在聖荷西SAP中心。

10月2日首戰暴龍，5日在主場迎戰快艇，7日在聖荷西對上國王，此後休息一周，15日在客場碰上金塊，16日飛往拉斯維加斯與湖人在賭城交手，雙方20日移師至聖地牙哥再戰一場，22日回到主場與拓荒者進行最後一場熱身賽。

(中時電子報)