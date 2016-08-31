緬甸彬龍會談開幕 潘基文受邀開幕
為期5天的緬甸21世紀彬龍會談今天起展開，國務顧問翁山蘇姬邀請聯合國秘書長潘基文出席開幕式，希望藉由談判解決境內的武裝衝突。
根據緬甸媒體（7DAY DAILY）報導指出，在昨天的彬龍會談新聞發布會中，潘基文說，希望和平能夠早日到來，儘管仍有部分武裝團體未能參與，但希望參加的團體都能以和平為目標，早日停火。
21世紀彬龍會談今天在首都奈比多舉行，由翁山蘇姬主持，出席的有潘基文、武裝部隊總司令敏昂萊、上下議院長和政黨代表及武裝團體代表，明天起的會談將由政府、軍方、國會、政黨和武裝團體各一人共同主持。
目前已知有18個武裝團體參加，另有3股武裝勢力未參加，各界都在看這一場象徵緬甸和平希望的彬龍會談，是否能夠真正帶來和平，不過緬甸政府規畫彬龍會談將每6個月舉行一次，緬甸數十載的武裝勢力衝突，要在一次會談中解決似乎是高難度的任務。1050831
(中央社)
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