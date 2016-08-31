廈門奇葩剃頭令校規 男生平頭才能註冊

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中國大陸福建省廈門市一所學校近來出現奇葩校規，男生髮長不得超過6公分，超過規定，新生報到時得現場理平頭，女生不能有瀏海，自然捲髮質得出示醫院證明無染燙髮，否則不能註冊。

大陸澎湃新聞今天報導，一名學生近日在網上發文指出，福建的廈門工商旅遊學校對新生髮型提出苛刻要求，不合規定者或現場理髮，或不予註冊。

這名學生說，校方要求學生入學先理髮，理到符合標準，才能註冊。標準是男生平頭，長度不能超過1公分，女生不能有瀏海，自然捲或者髮質偏黃都要去醫院開證明，證明沒有染髮或燙髮。

一名已報到註冊的新生說，新生報到時，班主任會檢查每一名新生的髮型，報到點旁邊就有一個理髮師，不合規定的會現場理平頭，如果不願意理髮，則不予註冊。

一名學生說，下午趕到學校時，校園裡已經有不少捂著頭行色匆匆的「小和尚」，自己最終也因為髮型不合格，遭快速剃了個平頭。

校方表示，今年學校新調整要求，男生髮長不得超過6公分，新生報到時不合格，不允許註冊。

報導說，廈門工商旅遊學院的「剃頭令」並非個案，之前曾有多地曝出因學校強制理髮，引發學生抗議的事件。1050831

(中央社)