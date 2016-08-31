沒了《康熙》 小S仍以1.17億奪冠2016最賺主持人
小S年初結束與蔡康永聯手主持近12年的《康熙來了》後，轉戰大陸主持愛奇藝節目《姐姐好餓》，與12位男神近距離接觸，據媒體統計，今年她光靠一個節目與廣告代言，便荷包賺滿滿，以約1.17億台幣奪下2016年最賺主持人之冠。
據《蘋果日報》報導，交叉調查電視台、廣告商、與製作人提供的資料後，統計出2016年最賺主持人排行榜，第一名為小S（1.17億），她今年雖在台灣螢光幕上曝光度減少，但收入仍令人稱羨，居次的則是胡瓜（1.07億），第三則是吳宗憲（1.06億），接著是陶晶瑩（9300萬元）、侯佩岑（8300萬元）。
小S得知自己今年收入奪第一後，驚訝不敢置信，笑回：「應該是外面誇大了吧！」而在台有4個節目，今年還首次前進大陸參加網路節目的胡瓜，被告知得到第二名後，感恩表示都是有觀眾支持，「有工作就是幸福事」，而今年將工作重心放回台灣，在大陸只錄了一個節目的吳宗憲，對於收入排名曝光沒多說什麼，僅回：「低調低調再低調。」
(中時電子報)
關鍵字：小S
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