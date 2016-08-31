YouBike當機 新北：下班前修復大站

我要評比

YouBike今天清晨大當機，新北市三重站、頂溪站、蘆洲站、板橋站、板橋戶所、府中站、縣民民族路口、永和耕莘醫院、先嗇宮、市府新站路等10站，借還系統已修復。

YouBike今天清晨5時大當機，造成民眾不便，新北市交通局表示，目前上述10站借還系統已經修復。

交通局表示，已經要求YouBike公司在今天下班前，先修復使用量較大的站。修復進度將每個小時公布在YouBike官網、新北市交通局首頁、我的新北市等網站。

交通局表示，未修復的站可以還車，但不能借車，呼籲民眾在借還車前，先查詢系統是否已經恢復。

交通局表示，新北市有304個YouBike站，共6430車柱，8100輛車，完全修復需經過1至2天。每個站只要修復就會立即開放使用。1050831

(中央社)