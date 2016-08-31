印度全國犯罪率降 新德里性侵案反增
根據印度政府最新統計，印度全國犯罪率2015年比前一年下滑5%，不過新德里的性侵案卻逆勢成長4%，比其他城市多4倍，且跟蹤婦女案件也激增。
國家犯罪統計局（National Crime Records Bureau）最新公布的印度2015年犯罪統計報告顯示，全印度包括謀殺、性侵和搶劫等犯罪案件，平均比前一年下降5%。
報告說，新德里和馬哈拉什特拉省（Maharashtra）是印度少數幾個性侵案沒有減少的省市。
其中，被當地媒體稱為「強暴之都」的新德里，所有犯罪數量在2015年比全印度高出許多，被害人是婦女的犯罪案件在2015年達1萬7104件，比前一年增加1839件。
新德里去年被害人是婦女的犯罪案中，性騷擾案有5367件，相當於每天有近15件性騷擾案，比前兩年攀升；性侵案有2199件，也比前一年上升4%，相當於每天有6件性侵案。
根據統計，新德里去年性侵案被害人多集中在18到30歲的婦女，多數發生在外來人口較多的商場或大學校園，其中9成性侵犯是熟人。
報告指出，全印度去年總共發生3萬4651件性侵案，平均每天發生95件性侵案，但印度去年發生性侵案最多的地方不是新德里，而是馬德雅省（Madhya Pradesh），共有4391件。1050831
(中央社)
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