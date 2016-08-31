李全教案 蔡總統肯定賴清德對抗黑金勇氣

總統蔡英文今天說，台南市議長李全教當選無效判決定讞，她肯定台南市長賴清德去年不計毀譽堅守民主理念，展現對抗黑金的勇氣，「正義來得也許有一點慢，但終究會來的」。

兼任民進黨主席的蔡總統下午主持民進黨中常會前先就李全教當選無效判決、年金改革、兆豐金控疑涉洗錢案三議題發表相關談話。

對於李全教當選無效判決定讞，蔡總統說，「歷經了一年半審理，我們終於等到這一天」。

她說，回想去年台南市長賴清德拒絕進入議會，引來一些批評，但是賴清德擇善固執、不計毀譽，堅守民主的理念，展現與黑金對抗勇氣，絕不屈服，那一段時間，民進黨力挺賴清德，除提終結黑金的改革訴求，也在常會通過決議，透過修改地方制度法，將正副議長選舉改為記名投票。

蔡總統說，執政以後就立刻實踐改革主張，在立院支持下，地方制度法的修正很快三讀通過，「台灣地方政治，從制度面掃除黑金政治，終於因為政黨輪替而有了具體的進展」。

「正義來得也許有一點慢，但終究是會來的」，蔡總統說，等待陽光的日子，人心難免會浮動，支持者的心中難免會有懷疑，不過，「賴市長從來沒有懷疑過自己的理念，這樣的等待終究有了好結果，我相信這事台灣民主深化重要的一步」。

她說，賴清德今天有道安會報、治安會報，必須留在台南親自主持，「這就是我們熟悉的賴市長，為了台南市的建設與發展，他不會停下腳步」；還有很多改革在等著賴清德去做。

蔡總統說，改革需堅持，但是也需要等待，「過去100天當中，新政府施政是遇到困難，讓我們同志與支持者趕到焦急，各位的心情，我完全可以理解，國家面臨困境，需要我們一步步來解決」，「我也希望大家務必相信，我們一定會堅持改革，而且是堅持用民主與法治方式改革」。1050831

(中央社)