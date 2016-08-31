飛耀聯誼會違法吸金2億元 600多人受害
屏東地檢署今天宣布偵破飛耀自治聯誼會涉嫌違法吸金新台幣2億元，南部地區600多人受害，白姓主嫌等4人羈押禁見。
屏東地檢署表示，飛耀自治互助聯誼會以互助會為名義，以年報酬率658.96％為號召，對外吸金，屏東地檢署指揮法務部調查局屏東縣調查站共同偵辦，昨天搜索13處所及傳喚集團成員與證人共計9人，其中負責人白姓與紀姓夫妻、陳姓與紀姓會計4人經檢察官訊問後，認犯罪嫌疑重大，有勾串共犯證人、湮滅隱匿證據，且涉犯重罪，有反覆實施同一犯罪之虞，涉嫌違反銀行法、洗錢防制法與詐欺等罪嫌，今天收押。
屏檢表示，飛耀自治互助聯誼會自民國102年起藉由「抽籤標」與「固定標」等方式誘騙民眾加入互助會，並提供私人帳戶供會員匯款，為招攬下線擴大吸金規模，以年報酬率658.96％為號召，並訂立獎勵金制度誘使會員加碼投資，介紹入會還可獲利1000元，並設計有「專員」晉升「主任」、「副理」、「處長」等制度，共計吸金2億元，且將款項用來購買多筆房地。
屏檢表示，被害人遍及南部地區，高達600餘人，受害民眾請聯繫屏東地檢署或屏東縣調查站。1050831
(中央社)
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