杜絕炒房 廈門9/5重啟限購令

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中國大陸福建省廈門市政府今天宣布，自9月5日起執行住房限購政策，擁有2棟住房的廈門市戶籍住民、擁有1棟住房的非廈門市戶籍住民，暫停購買144平方公尺（43.56坪）的普通商品住房。

綜合中國大陸媒體報導，上述兩類以及無法提供購房之日前2年內在廈門市逐月連續繳納1年以上個人所得稅或社會保險證明的非廈門市戶籍居民家庭，暫停購買43.56坪的住房。

廈門市國土資源與房產管理局官員說，上述商品住房包括新建商品住房和存量住房（中古屋住房），政策有效期至2017年12月31日。

綜合陸媒報導，標準排名研究院「2016年上半年均價萬元以上城市房價漲幅榜」顯示，在上海、深圳等一線城市陸續實施限購令後，二線「四小龍」和環一線城市的房價大幅上漲。

二線「四小龍」城市是指合肥、蘇州、廈門和南京。環一線城市地區是指廊坊、東莞等城市。1050831

(中央社)