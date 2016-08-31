越國家主席：南海若衝突 各方都是輸家

越南國家主席陳大光昨天在新加坡東南亞研究所主辦的論壇上發表演講，肯定南海對區域與世界各國的重要性，並提出「南海若發生武裝衝突，各方均是輸家」的警告。

越通社新聞網站今天報導，陳大光是在新加坡東南亞研究所（ISEAS）發表演講的第38個外國領袖，主題是「團結一致、聯手行動、共同實現可持續發展」，現場約有550人出席，包括諸多新加坡政府官員在內。

正在新加坡訪問的陳大光表示，亞太與東南亞地區的經濟、政治方面，其戰略位置日益重要，對全球將扮演更重要角色。南海不僅為區域各國帶來許多利益，而且是世界上重要海運和空運航線。

他說，南海最近發生令人擔憂的事件，已對區域安全造成威脅，包括航行與航空自由安全在內，對區域合作可能帶來不利影響。他警告，「若局勢不穩定，尤其是發生武裝衝突，就沒有贏家和輸家，各方均是失敗者」。

陳大光特別強調南海區域和平、安全與永續發展的重要性。他指出，各國應遵守國際法規定，並在平等互利的原則下，團結一致、攜手合作，如此才能達成區域和平、安全與永續發展的目標。1050831

(中央社)