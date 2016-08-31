注意！9月1日交通4新制 國道不打方向燈罰6千
駕駛人注意囉！9月1日起有4項交通新制上路，包括下交流道插隊、高速公路未打方向燈加重罰款為3000元到6000元；，國道地磅區加強攔查遊覽車與大客車，且定期檢驗均須檢附4個月內保養紀錄。
在國道或快速道路上變換車道時未打方向燈或沒有保持安全距離，9月1日起加重處罰，大幅提高到3000元至6000元。交通部強調，任意變換車道是許多事故的肇事主要原因，提高罰則是為了嚇阻不守規矩的駕駛。此外，下交流道不乖乖排隊的話，也會開罰3000元至6000元。
至於在國道地磅區加強攔查遊覽車或大客車，查核駕駛資格、車輛逃生與安全設備、胎紋是否符合規定等，公路總局表示，國道收費站改為ETC之後，國道隨機攔查大客車也跟著取消，如今只是在地磅區恢復。
此外，業者在定期檢驗時都必須檢附4個月內保養紀錄，以前只針對10年以上的車輛，如今是不分出廠年份，一律要出示。
(中時電子報)
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