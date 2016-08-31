激似馬蓉不雅照網路瘋傳 又是假的？

疑似馬蓉不雅裸照網路瘋傳。(取自微博)

不少網友都認為床照女主角激似馬蓉。(取自微博)

有傳王寶強發現妻子馬蓉與前經紀人宋喆外遇，是因宋喆妻子楊慧掌握到兩人苟且的關鍵證據，巧的是，在昨日楊慧出席完離婚官司後，網路又流傳一張疑似馬蓉不雅床照，女主角長相激似馬蓉，被指這張照片就是楊慧提交的證據之一。

但有陸媒向案情知情人士查證後，已確定網路流傳的馬蓉不雅照是「假的」。據悉，楊慧在起訴宋喆離婚案過程中，並未向法院提交馬蓉床照當證據，但這並不代表楊慧手中沒握有馬蓉、宋喆通姦證據。

據知名人士透露，楊慧手中的的確確掌握馬蓉、宋喆存有私密關係的證據，可能在下次出庭時會涉及，並不會對外公開。另一方面，楊慧昨日出庭時，也否認和王寶強一起捉姦，但確實有發現宋喆開房證據。

但不少看過床照的網友，則認為照片就是馬蓉本人，「那照片一看就是馬蓉吧！你收了馬蓉多少錢」、「難不成要馬蓉承認床照是真的」。

(中時電子報)