激似馬蓉不雅照網路瘋傳 又是假的？
有傳王寶強發現妻子馬蓉與前經紀人宋喆外遇，是因宋喆妻子楊慧掌握到兩人苟且的關鍵證據，巧的是，在昨日楊慧出席完離婚官司後，網路又流傳一張疑似馬蓉不雅床照，女主角長相激似馬蓉，被指這張照片就是楊慧提交的證據之一。
但有陸媒向案情知情人士查證後，已確定網路流傳的馬蓉不雅照是「假的」。據悉，楊慧在起訴宋喆離婚案過程中，並未向法院提交馬蓉床照當證據，但這並不代表楊慧手中沒握有馬蓉、宋喆通姦證據。
據知名人士透露，楊慧手中的的確確掌握馬蓉、宋喆存有私密關係的證據，可能在下次出庭時會涉及，並不會對外公開。另一方面，楊慧昨日出庭時，也否認和王寶強一起捉姦，但確實有發現宋喆開房證據。
但不少看過床照的網友，則認為照片就是馬蓉本人，「那照片一看就是馬蓉吧！你收了馬蓉多少錢」、「難不成要馬蓉承認床照是真的」。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。