小賈重啟IG連po九張照 竟稱「意外」惹毛粉絲
「加拿大小天王」小賈斯汀(Justin Bieber)給足傳奇歌手萊納李奇(Lionel Richie)面子，為了他18歲的女兒索菲亞李奇，小賈不惜槓上全世界，包含了支持他事業的歌迷，以及一直對他有情有義的舊愛賽琳娜，他po放閃照引起爭議，嗆完粉絲後乾脆怒關instagram，讓粉絲心碎，更扯的是，昨天小賈重開了instagram，卻補刀說只是「失誤」，等同在支持他的人身上用力地補上一槍。
小賈跟索菲亞熱戀ing，日前連貼6張甜蜜放閃照，卻被粉絲怒罵，他為了維護新歡，竟把最愛用的instagram帳號砍掉，也切斷了與粉絲互動的一大橋梁，而昨天他的帳號一度恢復運作，讓粉絲以為他回心轉意，因此創了標籤「JustinReactivatedParty(小賈重啟開趴囉)」已示慶祝，沒想到不久後他竟在推特貼文，說道：「依然沒有IG喔，是場意外」，神捕槍讓粉絲傻眼，有死忠粉絲怒上加怒，忍不住留言「你重開帳號又po九張照片然後是個意外？」、「我當你粉絲5年，也只是場意外」。
(中時電子報)
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