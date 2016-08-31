她捕獲野生小S 大方露素顏合照網友好羨慕

網友在信義誠品巧遇小S。(圖／翻攝自小S臉書、Dcard）

藝人小S除了工作外，私下是個稱職的好媽媽，親民的她常帶女兒外出被捕獲，近日有網友分享在信義誠品巧遇小S，毫無明星架子，讓她直呼「真的很親民」。

有網友在《Dcard》分享巧遇小S的經驗，她表示已聽過小S非常親民，很會跟粉絲互動，因此鼓起勇氣去跟她合照，想不到她一口就答應，只見她雖然打扮休閒還素顏，更戴著她最愛的招牌貓耳髮箍，不過仍對著鏡頭嘟嘴裝可愛，網友也很感謝她願意合照，「雖然知道不該打擾她與家人的逛街，三個女兒都在喲，但我真的是很難得遇到自己的女神啦！」

照片一出立刻在網路掀起熱議，粉絲都大讚小S真是女神，還有不少人表示超羨慕這名網友可以巧遇偶像，「看來得多去信義誠品逛逛了」。

(中時電子報)